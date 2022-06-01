Son Dakika: Emekli Maaşı Alan Kişilerin Hesaplarına Bakılabilir! 12.000 TL Ödeme Yapılacak, Detaylar Geldi!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, 12000 TL'ye kadar ödemelerini kendi hesaplarına yatırabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız bu ödemeler ile birlikte 12 bin TL kadar kredi onay alacak olan kişilerin bankadan maaş alması şartıyla, internet bankacılığını kullanarak da işlem yapacağını söyleyebiliriz. Nakit başvurusunda bulunacak olan emekliler, özellikle kamu bankaları aracılığıyla alabilecekleri bu nakit kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek ve hesaplarına ödeme alabilecek.

12000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilir. Bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yapmak isteyen kişiler, hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte hem bankacılık işlemlerini, hem de bankanın kredi işlemlerine buradan takip edebilir.

Ziraat Bankası, 12000 TL başvuru

Ziraat Bankası üzerinden, 12 bin TL'ye kadar başvuru yapacak olan emekli şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek. Kredi taksit kademesinde hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası, mobil uygulamasını kullanarak başvuru yapabiliyor.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve sonucunu anında öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 12000 TL'ye kadar ödeme yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada, emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile işlem yaparak hem ihtiyaç kredisi, hem konut kredisi hemde taşıt kredisi imkanlarından yararlandırmaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası şubelerine giderek hemen 12000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz.