Son Dakika Doğalgaz'a Yüzde 30 zam geldi!

Son Dakika Doğalgaz'a zam geldi. Doğalgaz'a 1 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 30 zam geldi! Doğalgaz zammı hane ve evlerde geçerli olacak.

Son Dakika Doğalgaz'a zam!

Son Dakika konutta kullanılan doğalgaza yüzde 30 zam geldi. BPTAİ, gece yarısı açıkladığı zamla birlikte gaz fiyatları belli oldu.

İşyeri, ev ve haneye yüzde 30, santral gazına yüzde 16,28 sanayi de ise doğalgaza 10,23 oranında zanlandı.

Doğalgaz fiyatları ne zaman geçerli olacak?

Yeni ayla birlikte 1 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni zamlı doğalgaz tarifesi geçerli olacak. Botaş son dakika olarak Doğalgaz'a zam yaptığını duyurdu.