Son Dakika: Emekli Maaşı 5500 TL ve Üzerinde Olan Kişilere Çok Önemli Bir Duyuru Yapıldı

Emekli Maaşı 5500 TL ve Üzerinde Olanlara Çok Önemli Bir Duyuru Yapıld: Son Dakika: Emekli olan vatandaşların maaşlarını kendi bankalarına çekebilmek adına bankalar arasında kıyasıya bir mücadele devam ediyor. Birbirinden farklı promosyon ödemeleri duyurusu birbirini takip ediyor. Kuveyt Türk Bankası resmi internet sitesi üzerinden emekli promosyonu hakkında detaylı bir açıklama gerçekleştirdi.

Bankalar tarafından emeklilerin maaşlarını kendi bankalarını çekebilmek adına birbiriyle yarış içerisine girmiş durumdadır. Peş peşe gelen emekli promosyon ödemeleri hakkındaki ilişkin duyurular emeklilerin yüzünü güldürmeye devam etmektedir. Kuveyt Türk Bankası resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği promosyon kampanyası ile alakalı emeklilere müjdeyi verdi.

Banka tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte emekli maaşını Kuveyt Türk üzerinden almaya devam eden tüm emeklilere 5000 TL tutarına kadar promosyon ödemesi gerçekleştireceği belirtildi. Böylelikle 5500 TL ve üzerinde emekli maaşı almaya devam eden vatandaşlar 5000 TL promosyon ödemesini hesaplarında görebilecektir.

Emekli promosyon ödemesi ile ilgili detaylar emekli maaşı almaya devam eden emeklilerin bağlı bulunduğu kurum fark etmeksizin ödemelerini banka üzerinden almayı taahhüt etme koşulu ile 3500 TL kadar emekli aylığına 3750 TL 3.500 TL ile 5500 TL arasındaki emekli aylığı alanlara ise 4750 TL gibi bir tutarda promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda 5500 TL ve üzerinde emekli olmaya devam eden vatandaşlar için de 5000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli Promosyonu Alabilmek Adına Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Emekli olan bir vatandaşın promosyon ödemesi alabilmesi için maaşlarını 3 yıl boyunca Kuveyt Türk Bankası'ndan alacak olduğuna dair bir talepte bulunmalıdır. Mevcut aldığı emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası üzerinden almak için taşıma işlemini gerçekleştiren ve en az 1 defa banka üzerinden ödeme alınması koşulu ile mevcut promosyon ödemeleri 3 iş günü içerisinde hesaplara tanımlanmaktadır.

Emekli maaşı olarak birden fazla hakka sahip olan vatandaşların ise promosyon talebinde bulunmaları halinde toplam maaş göz önünde bulundurularak promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.

Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Zaman Başvurulabilir?

Maaşını yeni bir şekilde Kuveyt Türk bankasına taşımakta olan vatandaşlar bir sefer maaşını banka üzerinden almak koşulu ile müracaatlarını yerine getirebilmektedir.