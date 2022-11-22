SON DAKİKA: Emekli Maaş Hesabınız Üzerinden Artı Para Olarak 10.000 TL Ödeniyor! Bankalar Açıkladı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden artı para kullanmak istiyorsanız, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak, kendi hesabınıza artı para olarak işlem yapabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunacak olan emekliler için son dakika olarak bir duyuru paylaştı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar isterlerse internet üzerinden isterlerse banka şubelerinden, isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak, artı para başvurusunda bulunabilir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden 10000 TL artı para başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Kurtaran Hesap adındaki kampanyaya katılabilirler. Denizbank kurtaran hesap başvurusunu gerçekleştirmek isteyen tüm emekliler emekli maaş hesapları üzerinden bu işlemleri yapacağı için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden nakit başvurusunda bulunabilir. Denizbank kurtaran hesap başvurusu yapmak istiyorsanız, KURTARAN TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilir veya banka şubelerine gitmeden de kredi başvurunuzu yaptığınız gibi Denizbank mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere, uygun faizlerle kredi ödemesi veriyor. Bu kredi ödemelerinde şartlara uygun olan herkes, istedikleri zaman onay alabiliyorlar. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi ödemesi verilmektedir. Yapı kredi bankası artı para almak isteyenler esnek hesap başvurusu yapacak. Müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya banka şubelerinden yapacağınız bu işlemler için ayrıca Mobil uygulama üzerinden de destek alabilirsiniz.