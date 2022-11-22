Emekliler Dikkat! 23-30 Kasım Tarihi Arasında Ek Ödeme Almak İçin Son Şans Söylendi!

Emekli maaş alan vatandaşlar, 23 30 Kasım tarihleri arasında ek ödeme almak için kamu bankalarına giderek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 23 ve 30 Kasım tarihleri arasında ek ödeme alacak olan tüm vatandaşları 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL kredi ödemesi yapılıyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek, ödemeler verilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle dönmek, kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalara uygun olması durumunda bireysel kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Daha önce kamu bankaları üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşlarda ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek 3 banka üzerinden kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanacağını söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank, üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için internet şifresi alarak mobil uygulamalar üzerinden 7 24 kredi işlemlerini gerçekleştirebilir ve nekadar kredi onay aldıklarını görebilirler.