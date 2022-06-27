Son Dakika! Emekli Kimlik Numarasına PTT Ödeme Yaptı.

PTT üzerinden emekli ödemeleri 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız ve Acil para ihtiyacınız var ise PTT emekli olan kişilere uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli 50.000 TL kredi için başvurularını PTT şubelerine gitmeden de yapabiliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilecek onaylanan tutarı anında hesaplarına yatırabileceklerdir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini hemen yapabilecek onaylanan tutar kadar krediyi hemen hesaplarına yatırabileceklerdir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız emekli maaşınızın bu bankadan olması gerekiyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu aktif Bank aracılığı ile başlatılan nakit kampanyasından faydalanarak yapabileceksiniz. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda hızlı bir şekilde sizlere sonuç verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başlatılan Bu kampanyada şartlara uygun olan vatandaşlar 36 ay vadeli kredi kullanabilmektedir.

Emekli maaşı PTT üzerinde alan vatandaşlar PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için ayrıca PTT gişelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabiliyor.

PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında aktif Bank kredi değerlendirmesini yapacak onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde sizlerin hesabına yatıracaktır.