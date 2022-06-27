Kerem Bürsin İspanyol- Türk İş Birliğinde Önemli Bir İsim

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin Türk dizilerinin yurt dışına yayılma döneminin hızlanmasında pek çok ünlü isim gibi önemli fırsatları elde etti. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin La Casa De Papel dizisinin yıldızı olan Alvaro Morte ile ortak bir projede yer alarak performans sergiledi. Bu sayede ünlü İspanyol oyuncu Alvaro Morte ile tanışan Kerem Bürsin adından söz ettirerek gündemde yer aldı. La Casa De Papel dizisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan İspanyol oyuncu dizide Profesör lakaplı Alvaro Morte karakterine hayat veriyordu.

Kerem Bürsin hayranlığı ise Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisiyle dünyanın dört bir tarafına yayılıyor ve artarak devam diyor. Ünlü oyuncu İspanya'da büyük kitleleri etkilemiş ve tanınan bir isim haline gelmişti. Bu sayede Kerem Bürsin'in projelerde yer alması daha kolaylaştı ve pek çok yeni proje ile adından söz ettirdi. İspanya ziyaretleri gerçekleştiren başarılı oyuncu Kerem Bürsin ünlü isimler ile bir araya geliyor ve yeni iş birliklerine imza atıyor. Bu gelişmeler ünlü oyuncunun hayranlarının sevgisinin gözükmesi noktasında Kerem Bürsin için faydalı oluyor.

Oyuncu özellikle 2022 senesinde İspanya'ya pek çok kez gitmiş ve İspanyol medyasının da gündeminde yer almıştı. İspanyol medyasında adından söz ettiren ünlü oyuncu bu sayede yeni projelerin kendisine gelmesine kapı açmış oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Sevilen oyuncu Kerem Bürsin İspanya'da dizilerinin bayağı konuşulduğunu ve çok izlendiğini ifade etti. Bu sayede ülkeler arasında iş imkanları çıkabileceğini ifade eden ünlü isim kendisi gibi insanların da ortak işler yapabilme imkanlarının doğduğunu ve bunun da önemli olduğunu açıkladı. Ülkesini İspanya'da farklı bir şekilde temsil edebildiğini açıklayan ünlü isim güzel şeylerin olacağını da söyledi. İspanyolca diline hakim olması gerektiğinin farkında olan ünlü oyuncu İspanya'da kalıcı olması için bu durumun gerekli olduğunu anlattı.