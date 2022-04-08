Son Dakika: Emekli Hesaplarına 14750 TL Geçecek. Emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Buna göre 14750 tl ye kadar ödeme almak isteyen emekli vatandaşları, gerek kamu bankaları gerek özel bankalar tarafından hızlı bir şekilde sonuçlar ailecek nakit kredi avantajı sunuluyor.

Emekli olan vatandaşlar açısından başlatılan bu kampanyada acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri yeni kampanyaya katılım sağlamaları açısından bazı koşulları yerine getirmeleri gerekir.

Nakit ihtiyacınızı bulunması halinde emekli maaşı hesabı üzerinden alabileceğiniz internet bankacılığı şifresi ile beraber hemen başvurunuzu yapabilir ve bu krediyi avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubelerinden Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden ya da Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden istediğimiz zaman başvurunuzu yapmanız mümkündür.

Ziraat Bankası tarafından emekli vatandaşlara yönelik oluşturulan bu kredi kampanyasına göre başka bankalara borcu bulunan vatandaşların borçlarının tamamı toplanıp siliniyor ve tek kalem ile çalışılması durumu söz konusu oluyor. Buna göre belirtilen bu kampanyalar yalnızca Ziraat Bankası üzerinden değil Vakıfbank ile Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar açısından geçerli olmaktadır.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankaları üzerinden sunulmakta olan bu kredi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir ve böylelikle işlemlerinizi halledebilirsiniz. Ya da banka şubesine gitmeye vakit bulamıyorsanız oturduğunuz yerden mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca bankanın şubelerine giderek kimlik ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bu kampanyaya katılarak gelir belgesiz olarak onay alabilirsiniz. Nakit isteyenler için başvuruları hemen yapacak olan bu bankalardan hariç Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ta kampanya yapmaktadır. Kullanılacak kredilerde 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır.