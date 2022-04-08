O Banka, Emekli Promosyon Tutarını Yükselti! Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ile bankalar arasında gerçekleştirilen antlaşma kapsamında ilk emekli maaş ödemeleri açısından İş Bankası'nın tercih edilmesi durumunda 2500 TL'lik bir nakit promosyon ödemesi yapılacak. 30 Haziran 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerini yerine getiren bütün SGK emeklilerin 2500 TL emekli promosyon ödemelerinden faydalanmaları böylelikle sağlanmış olacak. İşte en yüksek promosyon veren banka ve çok daha fazlası haberimizde...

2022 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Türkiye İş Bankası, SGK emeklilerinin 3 yıl boyunca emekli aylıklarını kendi bankalarında alma sözü vermeleri karşılığında kendilerine bir kereye mahsus 2.500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacak.

Emekli Maaş Promosyon Miktarı Yükseltildi

Türkiye İş Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklaması ona göre 1.500 TL den düşük maaş alan vatandaşlara 2250 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak ve 1500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara ise 2 bin 375 TL ve 2500 TL ve daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara 2500 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Emekli vatandaşların en yüksek emekli promosyonu avantajlarının haricinde pek çok özel bankacılık hizmetlerinden faydalanmaları da mümkündür. Promosyon ödemelerine ek bir şekilde aynı zamanda emekli tanıdıklarını getiren vatandaşlar da 500 TL'ye varan pazarlama maxipuan kazanma şansı da sunuluyor.