Son dakika emekli haberleri: Emeklilere 7500 TL Ödeme Yapılacak!

Emeklilere 7500 TL Ödeme Yapılacak!: Ülkemizde bulunan emekli kişilerin yararlanabileceği yeni bir kampanya duyuruldu. Buna göre emekliler anında sonuç ile 7500 TL’ye kadar bir alabileceklerdir. Herkesin bildiği üzere Ziraat Bankası ve SGK’nın ortaklaşa imzaladığı protokol sonrasında emekli promosyonlarına zam gelmişti.

Bu kampanya devam etmektedir. Dolayısı ile yararlanmak isteyen kişilerin kampanyayı incelemesi gerekir. Bu zamlar sonrası Yapı Kredi bankası da emekli olarak promosyon alacak kişilere 7500 TL ödeme yapacağı haberini duyurdu.

Bu duyuruya göre emekli maaşı alan kişiler banka ile sözleşme imzaladıkları takdirde 1 ay içerisinde başvuruları kabul olacak ve ücreti tutarını hesaplarında görecekler. Bu promosyon eski ya da yeni emekli demeden tüm emeklilere açık olan bir promosyon olacaktır.

7500 TL ödeme

Emekli promosyonu, 3 yıl aynı bankadan maaşını almayı taahhüt eden kişilere verilmektedir. 2017 yılında başlayan ve 3 yılını bu ay dolduran emeklilere promosyon zammı tekrar gündeme gelmiştir. Bu para geri ödenmez bir paradır ve 3 yıl dolduktan sonra tekrar alabilirsiniz. Bu durum için yapmanız gereken tek şey maaşınızı promosyon veren bir bankaya taşımaktır. Söz konusu bankaya gider ve sözleşmenizi yaparsanız emekli promosyonu almaya hak kazanmış olacaksınız. Bu anlamda çeşitli bankalar emekli promosyonları için verecekleri miktarı duyurmaya başladılar.

Yapı kredi ve TEB bankaları bu ücreti 7500 TL olarak belirlemişlerdir. Bu bankalar 5500 tl’ye kadar olan maaşlara 4800, 5500 ile 7500 arası olan maaşlara 5500 TL promosyon yapacaklarını bildirdiler.

Bu miktarı daha da arttırmak ise kişilerin elinde olacaktır. TEB bankası bu durum için akraba, aile ve arkadaş gibi kişilerinde bu bankaya getirilmesi karşılığında kişilere 150 tl fazladan ödeme yapmaktadır.

Bu limit en fazla 10 kişiye kadar çıkmaktadır. Ayrıca bu banka emekli olanlar için artı para kampanyasıda yapmaktadır. Buna göre artı para başvurusu yapmak için bankanın mobil uygulaması kullanılmalı ve buradan işlem yapılmalıdır. Buradan yapılan işlemlerin sonucu derhal uygulama üzerinde görülmektedir. Böylece banaka işlemleriniz tek tıkla yakınınızda olacak ve işlemlerinizi bankaya gitmeye gerek kalmadan da görebileceksiniz.