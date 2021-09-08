Bakan Özer Açıkladı! Meslek Ders Kitapları Ücretsiz Olacak

Meslek ders kitapları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dikkatleri üzerinde topladı ve gündemde yer aldı. Teknik ve mesleki eğitimde eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellemesinin yapıldığı bilgisini paylaşan Özer, ilk defa meslek ders kitaplarının ücretsiz kitap kapsamına alındığını aktardı.

105 dalda ve 47 alanda eğitim vermekte olan 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğu bilgisini vatandaş ile paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim alanında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Söz konusu liselerde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin meslek ders kitapları ile ilgili önemli bilgi paylaşımları gerçekleşti ve ilgili kitapların artık ücretsiz bir şekilde basılacağı söylenildi. Bunun yanı sıra, okulların açılışı ile beraber kitapların masalarındaki yerlerini alacağı şeklinde bilgiler de vatandaş ile paylaşıldı. Bu şekilde yapılan açıklamalar ile mesleki ve teknik eğitimde kullanılmakta olan meslek ders kitaplarının bir ilk olarak ücretsiz kitap kapsamına alındığı açıklamaları gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim yapılan 9. sınıflardan 87 farklı meslek dersine ait 47 alanda kullanılacak olan 1 milyon 680 bin 92 kitabın hazırlanması ardından okullara ücretsiz bir şekilde dağıtılacağını da açıkladı.

Alanında uzman geniş bir eğitim kadrosu ile ders kitaplarının hazırlanmasına 2020 senesinin Nisan ayında başlanacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, değerler eğitiminin de göz önüne alındığında ifade etti. Bunun yanı sıra içeriklerin öğrencilerin daha nitelikli ve daha fazla uygulama yapmasını sağlayacak şekilde hazırlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in meslek ders kitapları hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır

Özer, ulusal bazda tüm öğrencilere sunulmakta olan içeriklerin günlük hayatta kullanılabilen, bilgiyi üreten, problem çözebilen, girişimci, eleştirel düşünen, iletişim becerilerine sahip, kararlı, empati yapabilen, üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan, topluma ve kültüre katkı sağlayan ve nitelikli eleman gücü yetiştirmeyi sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.