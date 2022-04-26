Son dakika: elektrik faturaları desteğinden faydalanmanın kapsamı genişletiliyor. Cihaza bağlı bir şekilde kronik hastalara elektrik desteği ödemesinin bu ay yapılması öngörülüyor. Buna ek bir şekilde diğer kronik hastaların ise bu destekten faydalanmaları açısından bazı değişikliklerin söz konusu olması bekleniyor.

Alınan bir son dakika haberine göre; elektrik faturaları açısından verilen desteğin kapsamı genişletiliyor. Bakanlık harekete geçti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik rahatsızlıkları bulunması sebebiyle cihaza bağlı bir şekilde yaşamak zorunda olan vatandaşlara 'elektrik desteği' müjdesini verdiği nokta bakanlık, cumhurbaşkanlığının ilke kararı doğrultusunda nisan ayının sonu itibariyle cihaza bağlı bir şekilde bulunan kronik hastalara da elektrik desteği ödemelerinin yapılacağı açıklandı.

Ortak hücreli anemi hastalığı sebebiyle %90 oranında engelli bulunan bir vatandaş ile benzer hastalıklara sahip hastalar Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonuna müracaat ederek elektrik desteğinin artırılmasını talep etti. Engelli vatandaşa, çalışmadığını ve kullandığı tıbbi cihazların elektrik bedelini karşılamakta zorluk çektiğini söyledi. Dilekçe Komisyonu ise müracaatları bakanlığa iletti. Bakanlığın, komisyona göndermiş olduğu yazılı cevapta, yüzde 70 ile daha da üzeri bir engelliliği bulunan vatandaşlar açısından elektrik destek ödemelerinin genişletilmesi ile alakalı karara varıldı.

103 TL ile 200 TL arasında bir ödeme yapılıyor

Bakanlık, Cumhurbaşkanı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından 65 yaşını tamamlamış, güçsüz, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlara bağlanan aylığın yanı sıra aynı zamanda düzenli bir şekilde sosyal yardım almaya hak kazananlara 103 TL ile 206 TL arasında değişiklik gösteren elektrik tüketim desteği sağlıyor.