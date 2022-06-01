Son Dakika Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı

Son Dakika Elektriğe zam geldi. Haziran ayında Elektriğe konutta geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yapıldı.

Elektriğe yüzde 15 zam geldi!

1 Haziran itibariyle geçerli olmak üzere Elektriğe konut ve tarımsal faaliyet yüzde 15, sanayi ve ticarathane abonelerin tarifesine yüzde 25 zam yapıldığı açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme kurumu son dakika olarak açıkladığı karar Resmi Gazetede yayımlandı.



Elektrik ne kadar oldu?

Konutta mesken abonelerin tarafine 129 kuruş, yüksek kademe alanların tarifesi 192 kuruş oldu. Ticarethanelerde elektrik 208 kuruş olurken, yüksek kademedeki abonelerin elektrik fiyatı 278 kuruş olarak belirlendi.