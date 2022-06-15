Son Dakika Duyurusu: 25.000 Lira' dan Az Kredi Çekenler Dikkat!

Kredi çekmek nakit ihtiyacı hisseden her vatandaşın ve hatta bazen şirketlerin başvurduğu bir çözümdür. Bazen borç kapatmak bazen bir gayrimenkul satın almak ya da yeni bir işe girişmek için çok sayıda kişi ve kurum her zaman bu imkândan yararlanıyor. Son dönemlerde 25.000 liranın altında kredi çekmek isteyenler için yeni bir açıklama yayınlandı. Bu açıklama çekilen kredinin geri ödemesi ile bağlantılı. Şimdi açıklamanın ayrıntılarına bir göz atalım.

Resmi Açıklama

Açıklama bu konudaki en resmi yerden yani Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre eğer bir vatandaş limiti 25.000 liradan az olmak üzere ya da en yüksek bu fiyattan bir kredi çekmiş ise, en az ödeme miktarı bir dönemlik borcun yüzde yirmisi kadar olacaktır. Ülkemizin en çok istikrar ihtiyaç duyduğu şu günlerde bu düzenlemenin de ekonomik istikrarı sağlamak için yapıldığı belirtiliyor.

Bu açıklamalar genel olarak tüketici kredileri yani daha çok bireysel olarak çekilen krediler için geçerli. Tüketici kredileri için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu bir vade sınırı belirledi. Bu sınıra göre eğer bir tüketici kredisi yüz bin lir altındaysa ödeme yani vade süresi iki yıl, eğer yüz bin liranın üzerindeyse de bir yıl yani 12 ay olmak üzere belirlenmiştir.

Kredi Kartları İçin Düzenleme

Bu yeni düzenleme ile birlikte kredi kartı kullanıcıları da etkileniyor. Artık kredi kartı kullanmak her yerde yaygınlaşmışken her bir kartın limiti neredeyse yirmi beş bin sınırına yakın. Eğer kartınızın limiti yirmi beş bin liranın altındaysa sizin için belirlenen dönem borcunun asgari ödemesi, toplam dönem borcunuzun yüzde yirmisi olarak belirlendi. Limiti bu rakamı aşan yani yirmi beş bin üzerinde olan kartlar içinse de bu oran yüzde kırktır.

Yani limitiniz yirmi beş bin üzerindeyse o dönemlik borcunuzun en az yüzde kırkını asgari ödeme tutarı olarak ödemek zorundasınız. Kredi kartı ödemesinde zorlanan ve limiti değiştirmek isteyen vatandaşlar bu oranlara dikkat etmelidir. Öte yandan ekonomik istikrar için ayrıca konut kredilerinde bir değişikliğe gidilecek ve ayrıca tüketici kredilerinin ihracat ve yatırım gibi alanlarda çekilmesi için yönlendirmede bulunulacaktır.