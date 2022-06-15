Meclisten Emekli İçin Yeni Karar Çıktı! Nakit İsteyenlere 12.000 TL Ödeme

Emekliler için yeni başlatılan kampanyada, TBMM tarafından onaylanan ve kamu bankaları tarafından geri ödenen 12 bin TL'lik kredinin detayları ortaya çıktı.” başvuru koşullarının makul olması halinde gelir belgesiz kredisiz 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacağını açıkladı. Emekli maaşınızı bu bankalardan alırsanız, düşük faiz oranlarından yararlanabilecek ve bankadan ücretsiz olarak diğer kredi promosyonlarına ve kredi kartlarına katılabileceksiniz, bordro ve havale sonrasında diğer bankaya olan borcunuzu kapatan bir kredi. Süreçleri tüketici kredisine katılabilirler.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, kredi kullanmak istedikleri takdirde bankanın internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi alabilir veya banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirler. Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan emekliler başvuru yaptıktan hemen sonra şubeye gitmelerine gerek kalmadan kredilerden faydalanabilmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, banka hesabından alınan

İnternet bankacılığı şifresi ile bankadan hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor ve 36 ay ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Vakıfbank Ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla başvuruda bulunan ve kredi kullanan emekliler, ihtiyaç kredisi kampanyasına bankanın resmi internet sitesinden veya bu banka üzerinden emekli maaşı alıyorlarsa müşteri hizmetleri numarasını arayarak başvurabilirler. 12.000 TL'ye kadar devlet destekli bakkalına sahip olan vatandaşlar, düşük faiz oranlarıyla Kurban Bayramı'nı alacak. Size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, sadece T.C kimlik belgenizle kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kampanya detaylarını öğrenmek isterseniz banka şubesine gitmeden resmi web sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir, ayrıca bankaların yürüttüğü diğer kredi ve kredi kartı kampanyalarını da inceleyebilirsiniz.