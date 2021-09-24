Son Dakika: Duyuru: SGK ve PTT Ödemeleri Bugün Hesaplara Yatıyor!

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, annelere ya da eşleri çalışan annelere doğum yardımı parası veriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bu yardımdan yararlanabilmek için annenin veya babanın mutlaka SGK kapsamında çalışıyor olması gerekmekte. Tüm bunların yanı sıra, bu yardım parasını alabilmek için sigorta türünün de 4A veya 4C olması da gerekiyor.

Doğum yardımı parası, kişilerin aldığı 3 brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Söz konusu brüt maaş günlük olarak baz alınmakta ve 3/2’lik kısmı, kişilere ödenmektedir. Fakat, bilinmelidir ki, doğum yardımı parasının net bir tutarı yoktur. Bu tutar, tamamen kişilerin maaşlarına göre hesaplanmakta ve kişilere verilmektedir.

Doğum yardımı için bir örnek verecek olursak, kişinin üç aylık maaşı 8500 TL ediyor. Bu maaşı, günlük bazda hesaplarsak kişinin eline geçen tutar 94 TL’ ye denk geliyor. Tüm bunların yanı sıra kişilerin izin süresini de 16 hafta ile 20 hafta arasında olacağını da düşünürsek günlük tutarın 112 TL’ ye denk geldiği görülüyor.

Ayrıca, bir anne rapor süresinin bitimine kadar bir daha herhangi bir SGK’ na bağlı bir iş yerinde çalışamaz. Bununla birlikte doğum izni başlamadan önce işinden istifa eden bir anne, doğum yardımı parasından da yararlanamaz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre anne, 8 haftalık doğum sonrası süreçte çalışmaya başlarsa, yine bu yardım parasından yararlanamaz.

Aynı zamanda, bu yardım parasından yararlanabilmek için bebeğinizin de mutlaka sağ bir şekilde dünyaya gelmiş olması gerekmektedir. Kısacası, ölü doğum nedeniyle ya da gerçekleşen düşük nedeniyle anneler, yine bu yardım parasını alamazlar.

SGK Doğum Parası için Hangi Resmî Belgeleri İstiyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm anne adaylarına belirlenen miktarda doğum yardımı parası dağıtmaya devam ediyor. Anne adaylarının bu yardımdan yararlanabilmesi için doğum belgesi ya da bebeğinin kimlik belgesi ile başvuru işlemlerini başlatması gerekmektedir. Başvuru işlemlerini başlatabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu binasına gidilmeli ve gerekli formları doldurmalısınız.

Bununla birlikte baba memur ise, Sosyal Güvenlik Kurumu binasına gidebilir ya da çalıştığı kuruma ile birlikte başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca, özel sektörde olan kişilerin de başvuru hakkı bulunmaktadır.