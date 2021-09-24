Yakınının Sigorta Giriş Olanlar Dikkat! Başvuru Yapanlara Anında 917 TL!

Türkiye’de pek çok kişi devlet tarafından verilen sosyal yardımlardan faydalanıyor. Devletin verdiği karşılıksız cenaze yardım parası da bu yardımlardan biridir. Bu yardımdan yaralanmak için vefat eden kişinin sigorta girişine sahip olması gerekiyor.

2021 yılı itibarıyla bu yardım 917 TL olarak yapılıyor. SGK kapmasında verilen para vefat eden kişinin yakınlarına (annesi, babası, eşi, çocukları) verilebiliyor. Ödemeden faydalanmak için sigorta girişi olan kişinin vefatından sonra 5 yıllık bir süre içinde SGK’ya başvurulması gerekiyor. Başvuru yaparken vefat eden kimsenin ölüm zamanını belirten bir dilek ibraz edilmesi gerekiyor.

Cenaze Yardımı Parasını Kimler Alacak?

Cenaze yardımı, vefat eden kişinin en az bir yıllık ölümünü ve sigorta primlerini belgeleyerek SGK’ya başvuran yakınlarına veriliyor. Buna ek olarak iş kazası veya meslek rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınları da bu yardımdan yararlanabilir. Bu kişilerin yakınları vefat eden kimsenin maluliyet, yaşlılık ve iş görememezlik belgeleriyle başvuru yapabilir.

Yardıma vefat eden kişinin akrabaları da başvurabilir. Ancak paranın ödenme önceliği amca hala gibi akrabalar değil eşler, çocuklar, anneler ve babalardır.

Yeni Dönemde Cenaze Yardımı Ne Kadar?

2021 yılı itibarıyla yardım parası olarak 917 TL ödenmektedir. Fakat vefat eden kişi emekli sandığına bağlı ise vefat ettikten sonra toplamda 2775 TL olarak ödenir. Bu yardımlarla ölen kişilerin cenaze işlemleri masrafları rahatlıkla karşılanabilir. Gereken şartları karşılayanlara ödeme Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından yapılacak. Ödemeler aynı zamanda anlık olarak gerçekleştirilecek.

Ülkemizde her yol devlet tarafından vatandaşlara milyonlarca liralık karşılıksız destekler yapılıyor. Bunlardan biri de cenaze desteği. Ödemenin yapılabilmesi için ise vefat eden kişinin yıllar içerisinde sigorta girişinin yapılmış olması gerekiyor. Ödemeyi ise kişinin eşi, annesi, babası veya çocukları alabiliyor. Kişinin vefatından sonra 5 yıl içinde SGK’ya başvuran ve gereken şartları karşılayan herkes bu cenaze yardımından anında yararlanıyor.