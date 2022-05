Çalışanlara Müjde Geliyor! 180 Milyon TL İade İşlemleri başvuranlara verilecek

İade Alabilmek İçin gerekli şartlar nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde oldukça güzel bir haber verildi. Haber kapsamında 25 bin çalışana 180 milyon tlilik iade ücret ödenecek. Peki bu noktada iade alabilmeniz için ne yapmanız gerek? öncelikle kesinlikle dava açmamış olmalısınız. Dava açtığınız taktirde ücret iadesi talebiniz otomatik olarak reddedilir. Bunun yanı sıra mevcut davalardan da mutlaka vazgeçtiğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir dava açarsanız ya da mevcut bir davayı halen yürütmüş olursanız ne yazık ki tarafınıza herhangi bir iade ücret reddedilmiş olur.

Kıdem Tazminatında Hangi sözleşmeler ve ödemeler ön planda tutuluyor?

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 25 bin kişiyi ilgilendiren önemli bir haber yayınlandı. Haberin detayına göre kıdem tazminatı sayesinde 25 bin kişiye ücretleri tekrar iade edilecek. Bu iade kapsamında kıdem tazminatında özellikle ikale sözleşmesi, iş sonu ya da iş kaybı tazminatları, ek ödemeler, ikramiyeler, hizmet ödülleri, kıdem tazminatı adı altında değerlendirmeye alınarak ön planda tutulmuş olunacak. Bu çerçevede özellikle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise ödemeler tarafınıza yıllık kıdem tazminatı tavanını aşmayan kişiler için 27 mart ayı 2018 senesinden beri vergi alınmaması ile dikkat çekmekte.

Bunun yanı sıra aynı zamanda tazminattan herhangi bir şekilde vergi kesilip kesilmediğini öğrenmenizin oldukça kolay bir yolu var. Bu noktada mutlaka istifa ettiğiniz işyerinin muhasebesi ile detaylı olarak konuşarak durum üzerine değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. İstifa etmiş olduğunuz işyerinizin muhasebesi tazminattan herhangi bir şekilde verginizin kesilip kesilmediğine yönelik açıklamaları tarafınıza doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeye özen göstermelidir vergi usul kanununa göre herhangi bir şekilde vergide meydana gelebilecek olan zaman aşımı vergiyi ortaya çıkaran işlemi izlemekte olan ve takip altına alan takvim senesinden beri beş yıl sonraki zaman diliminde dolmakta. Bu zaman dilimi içerisinde meydana gelebilecek olan işlemleri dikkatli ve büyük bir titizlikle kontrol ettiğinizden emin olmalısınız. Bu sebepten dolayı tüm güncel haberleri an be an takip etmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra belirlenen tutarın dışına çıkmamanız gerekir. Belirlenmekte olan tutarın dışına çıkmamanız için size pek çok beyannameler yöneltilmektedir.

Özellikle size yöneltilen beyannamelerde daha çok sağlık, sigorta ya da eğitime yönelik harcamalar ön planda tutulmaktadır. Bu harcamaları mümkün olduğu kadar yakından takip etmeniz herhangi bir şekilde maddi açıdan zarara uğratılmamanıza zemin hazırlayacaktır. Son olarak özellikle belirtmek isteriz ki iş sonu ya da iş kaybı sonrasında meydana gelen olası iş kazası tazminatları, iş güvencesi tazminatları, hizmet ödülleri, ek ödemeler ya da ikramiyeler belirtilmekte olan tazminatlarda vergi kesintisi iade işlemlerinizde tercih edilmektedir. Sizler de yukarıda belirtmekte olduğumuz tazminatlardan herhangi biri ile dahi olsa karşı karşıya kalmışsanız ilgili kurum ya da kuruluşlara müraacat ederek vergi kesintisine yönelik tazminat talebinde bulunabilme hakkına sahipsiniz. Yetkililer konu ile ilgili detaylı olarak incelemelerde bulunduktan kısa bir süre sonra size ek ödeme yapar. Bu ek ödeme konusunu detaylı olarak açmamız gerekirse mesela size iade ücret öderler. Bu noktada sizin mümkün olduğu kadar gelişmeleri yakında takip etmeniz gerekir.