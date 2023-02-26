Son dakika... Devlet destekli ödeme 50.000 TL oldu! Üzerinde de nakit kredi başvurusu yapılacak!

Çiftlerin yüzünü güldürecek haber bankalardan geldi. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da destek olacağı çiftçiye kredi imkanı ile geri ödemenin istenilen zamanda yapılabileceği 50.000 TL tutarlı kredi imkanı bulunmaktadır. Bankalar her meslek grubuna hitap eden bir kredi imkanı kampanyası sunmaktadır. Tarım kredisi ya da çiftçi kredisi alabilmesi mümkün olan ve tarım ve hayvancılık işleriyle meşgul olan kişiler bankalardan kredi alabilme imkanı bulunmaktadır.

Tarımla beyaz ziraat ile uğraşıyorsanız 18 ile 40 yaş arasında iseniz ve bu şartı sağlıyorsanız 50.000 TL hibe ve 100.000 TL'de sayisiz kredi imkanından faydalana bilmeniz mümkündür. Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu 50.000 telelik çiftçi kredisi için banka şubesine giderek hemen başvurunuzu yapabilmeniz mümkündür. Bankanın belirlemiş olduğu bir takım şartlar bulunmaktadır.

Bu şartlar dahilinde kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Banka ilk olarak ÇKS belgesi ile beraber banka sicilinde herhangi bir problem olmayan müşterilerini 60 ay vadeye kadar kredi imkanı sunabilmektedir.

DenizBank ise 50.000 TL'ye varan çiftçi kredisi imkanı tanıyabilmektedir. Bu 50.000 TL'lik kredileri 60 ay vade imkanı bulunmaktadır. Üç ayda, altı ayda, dokuz ayda, senede bir ödeme imkanı sunmaktadır. Kredi notunuzun 1100 veya üzeri olması önemli bir kriterdir. Bu kriter doğrultusunda kredi alabilmeniz mümkündür.

Çiftçi kredisi daha önce bu bankada kullanılmış ise banka şubesine gitmeden de başvuru yapabilmeniz mümkündür. İnternet üzerinden başvuru yaparak kredi kullanabilme imkanınız bulunmaktadır.