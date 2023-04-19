Son dakika: Devlet destekli emekli ödemesi 100.000 TL oldu!

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli müşterilerine özel kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan müşteriler, gelir belgesi olmadan ve 24 ay vadeli olarak 77.888 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorlar. Kampanya kapsamında yapılan başvurular, 3 banka tarafından da hızlı bir şekilde değerlendiriliyor ve 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ödeme planı sunuluyor.

Ayrıca, bu bankalar üzerinden daha önce kredi onayı alan ve düzenli ödemeler yapan emekli müşterilere de nakit ödemesi yapılıyor. Acil para ihtiyacı olan emekli müşteriler, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak destek alabilirler. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, kendi bankaları üzerinden emekli maaş almaları gerekiyor. Emekli maaş hesabı aracılığıyla yapılan başvurular, düşük faizli kredi kartı borçlarının kapatılması için de kullanılabilir.

Kampanyaya katılmak isteyen emekli müşteriler, en yakın banka şubesine giderek veya internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Kampanya kapsamında sunulan 24 ay vadeli veya 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle, emekli müşteriler ihtiyaç kredisi kullanarak finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Kamu Bankaları, Emekliler İçin İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlattı

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş müşterilerine yönelik bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda, 24 ay vadeli gelir belgesiz 77888 TL kredi ödemesi yapılacak.

Başvurular sonrasında, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan tüm vatandaşlar için başvuruların hemen onaylandığını duyurdu.

Emekliler, Düşük Faizli Kredi İmkanından Yararlanabilirler

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli müşterilerine sunulan ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, düşük faizli kredi imkanı da sunuyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız ve acil para ihtiyacınız varsa, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak destek alabilirsiniz.

Başvurunuzun onaylanması halinde, emekli maaş hesabınız aracılığıyla kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca, diğer bankalardaki kredi kartı borçlarınızı kapatmak için de düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. Kampanya kapsamında, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi ödemesi yapılacaktır. Başvurularınızı en yakın banka şubesinden veya internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.