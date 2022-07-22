Son Dakika: Devlet Destekli 0.48 Faizle Nakit Kredi Kampanyası Başladı

Devlet destekli olarak verilecek olan ihtiyaç kredilerinden bir tanesi de 0.48 faiz oranları ile yapılan ve kamu bankaları tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası olmaktadır. Devlet destekli olarak 0.48 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz internet bankacılığı uygulaması üzerinden de bu kredileri kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce kredi kullanmış ve maaş müşterisi olan vatandaşlar, 5000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 0.48 faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilmektedirler. Yapılacak olan bu kampanyalar haricinde banka daha büyük yüksek faiz oranları ile birlikte sizlere yüksek limitli ihtiyaç kredileri, imkanları da sunmakta. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce kredi kullanmış olmanız durumunda bu kredilerde onay alabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini yapabildikleri gibi eğer banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar var ise bu bankanın internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Emekli olan devlet memuru olan ve sigortalı olarak bir işyerinde son 6 aydır çalışan kişiler kredi başvurularını gerçekleştirebilirler ve internet sitesi üzerinden almış oldukları kredi onayı ile birlikte aynı gün içinde banka şubesine giderek kredi kullanabilirler.

Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları durumunda yüksek limitli krediler kullanabilecek ve 50000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde bankaların uyguladıkları özel kredi kampanyalarından faydalanacaklardır.