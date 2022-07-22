Emekli hesabınıza TC kimlik numaranıza göre 20.000 TL ödeme yatıyor, En düşük emekli maaşı alan alacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapı Kredi Bankası ve Finansbank, yeni bir kampanya yaptı ve 20000 TL kadar ödeme yapacağını duyurdu. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin 70 yaşına kadar olması durumunda 36 ay vadeli 20000 TL kredi gelir belgesiz olarak verilecekti. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden SMS atarak da bu bankaların kredi kampanyalarına katılabiliyorsunuz.

Sms atarak başvuru

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, Emekli Kredisi kampanyasına katılabilir ve 20000 TL'ye kadar kredi onay olabilirsiniz. Bu işlemleri yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı yüksek olması gerekmektedir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda emekli olan vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunacaklardır. 20000 TL kredi başvurusu için bu şekilde mesaj atarsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden değerlendirmeye alınırsınız.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazarak, 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ise banka sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalandıracak ve Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesinden kimlikle kredi kullanabilir.