Son Dakika: Denizbank Sabah Yayınladı, Okul İhtiyacı Olan Kişilere 55 Bin TL Kredi Verilecek

Denizbank duyurdu. Okul alışverişleri için 55 bin TL'ye kadar kredi verecek. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 55 bin TL'ye kadar okul alışverişleri için kredi kullanabilecekler. Özellikle okula giden bir çocuğunuz varsa bir ihtiyacınız nakit sıkıntınız varsa Denizbank üzerinden 55 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir onaylanan kredi'nin hızlı bir şekilde hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Denizbank üzerinden 55 bin TL'ye kadar okul ihtiyaçları için kullanılacak olan bu krediye ihtiyaç kredisi olarak vereceği için başvurular bankanın kredi politikalarına uygun olan kişilere verilecektir. Sizlerde banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bankanın kredi başvuru yöntemleri ile birlikte kredi başvurusu şubelere gitmeden de yapabilirsiniz.

DenizBank kredi başvurusu 55 bin TL'ye kadar nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buradan bir mesaj atacak ve 5 dakika içerisinde Kredi onayını hemen göreceksiniz. Cep telefonunu mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın bu mesajı 3280 gönderin. 3280 e göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka t.c. kimlik numaranız üzerinden değerlendirme yapacak ve bu değerlendirme sonrasında sizlere kredi onayı sunacaktır.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu onaylanan kişiler 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu mesaj attıkları cep telefonunda görecek. Onay almaları ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarında mesajla göreceklerdir. Almış olduğunuz bu mesajdaki onaylı kredi ile en yakın DenizBank şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank üzerinden ayrıca internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapılıyor. Web kredi adı ile verilen bu Kredi kampanyasına katılan kişiler internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabiliyor. İnternet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda banka sizlere kesin sonuç verecek ve cep telefonunuza ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz.

Online kredi imkanı da sunuluyor

Denizbank 55 bin TL'ye kadar kredi verirken online internet bankacılığı üzerinden de kredi veriyor. Denizbank hesabı olan kişiler internet bankacılığı şifresi ile birlikte Denizbank mobil uygulamasına girerek Kredi başvurusunda bulunabilir. 55 bin TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de banka 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunacaktır. Denizbank 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşterilere ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkânını banka şubelerinden de sunuyor.