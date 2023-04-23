Son Dakika: Cumhurbaşkanından Onay Çıkıyor! Memur ve Memur Emeklisine En Az Yüzde 30 Artış Yolda

Son dakika gelişmelerine göre, yaklaşan genel seçimler öncesinde milyonlarca vatandaş hükümetten seçim zammı bekliyor. Bu beklentiler arasında yer alan memur ve memur emeklisi de zam talepleriyle gündeme geliyor. En düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası memur sendikaları da harekete geçerek, hükümet ile zam pazarlıkları başlatmış durumda.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşı Ocak ayında değişmiş, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ve refah payı alan memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Ancak, hayat pahalılığındaki artış ve alım gücündeki düşüş, bu zammı daha ceplere girmeden tüketti. Bu nedenle, memurlar ek zam talebinde bulunmaya başladı.

Sendikalar, AK Parti hükümeti ile görüşme yaparak memur ve memur emeklisinin maaşlarına seçim öncesinde seyyanen zam talep ediyor. Sendikaların talep ettiği zam oranı ise 5000 TL. Memur ve memur emeklisi maaşlarına oranlı zam istemeyen sendikalar, hükümetin seyyanen artış yapmasını talep ediyor. Bayramdan önce başlayan görüşmelerin bayram sonrasında da devam edeceği ve seçim öncesinde memur maaş zammı ile ilgili kararların verileceği konuşuluyor.

Bu gelişmeler ışığında, memur ve memur emeklisine en az yüzde 30 artış yolda gibi görünüyor. Eğer seçim öncesinde seyyanen zam kararı çıkarsa, memur ve memur emeklisinin maaşlarındaki artış daha da yüksek olabilir. Bu durum, milyonlarca memur ve memur emeklisinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Memur ve memur emeklileri için yapılan zam oranlarına ek seyyanen zam talebi ile birlikte, maaşların ciddi bir artış göstereceği öngörülüyor. Bu gelişmelerin seçim öncesi sonuçlanması beklenirken, memur ve memur emeklisinin beklediği müjdeli haberin gelmesiyle sevinçleri de artacak gibi görünüyor.