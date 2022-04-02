SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Bir Güzel Haber Daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Bir Güzel Haber Daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere bir güzel haber daha geldi. Türkiye'deki emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi: Emeklilere artık kamu bankaları koşulsuz nakdi kredi desteği verecek. Başta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankası olmak üzere bankalar harekete geçti.



Özellikle bankalara olan borçlarını kapatmak isteyen emekliler, tek bir yerden ödeme seçenekleri sunabilmek için kendilerini devlete duyurmayı başardılar.



Emekli vatandaş ihtiyaç kredisinden yararlanmak istemesi halinde, kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halkbank aracılığıyla devlet destekli kredilerden yararlanabilmektedir.



Emeklilerin bankalara olan borçlarını ödeyebilecekleri bu kredi kampanyasına katılmaları istendiğinde, emekliler en yakın banka şubesine giderek veya internetten bankacılık işlemlerine erişerek bilgi alabilir veya talepte bulunabilirler.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere bir güzel haber daha geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarında emeklilere kredi verilmesine ilişkin bilgileri açıkladı. Kamu bankaları da bu açıklamanın ardından yeni kampanyalarına hız vererek bugünden emekli başvurularını almaya başladı. Borç kapatma kredisi veren bankalara 100.000 TL'ye kadar kredi tutarının yanı sıra emeklilere 36 ay vade seçeneği de sunacak. Emekliler, gerek borç geri ödeme gerekse genel krediler için 100.000 TL'ye kadar olan alacakları için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın önceliklendirdiği kredi notuna göre faiz oranlarından da yararlanabiliyor.

Peki, Şartlar Nelerdir?

Bu kampanyaya katılmak için öncelikle emekli maaşınızı bir kredi talep edeceğiniz bankadan alıyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca kredi puanınız da tüm borçlarınızı bir araya toplamaya yetmesi gerekmektedir. Bu iki şartı taşıyan emeklilerimiz çok kısa süre içinde başvurularını gerçekleştirebilirler.