Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gece yarısı imzalanan karar doğrultusunda emeklilere ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı atılan imza doğrultusunda emekli vatandaşlar, kamu bankaları tarafından kendilerine sunulacak 5000 TL tutarında kefilsiz ve faizsiz kredi avantajından faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanının attığı imzanın emekli vatandaşlara getirdiği kazanımlar çok fazla: maaşlarını kamu bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halkbank üzerinden alma sözü veren vatandaşlara emekli promosyon ödemelerinin yapılabileceği gibi diğer taraftan kendilerine 5000 TL tutarında kefilsiz ve faizsiz bir şekilde Kredi avantajı sunuluyor. Buna göre emekli vatandaşların Özellikle de Ramazan Bayramı'na sadece birkaç gün kala Bayramı ile ilgili bütün ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılamaları açısından kendilerine verilecek 5000 TL ile bütün problemleri gidermeleri hedefleniyor.

Emekli vatandaşlar her zaman bankaların gözde müşteri portföyünü oluşturuyor. Bu sebeple bankalar, daima emeklilerin yüzünü güldürecek çeşitli projelere imza atıyor. Kamu bankaları tarafından yapılan son dakika ilanlar ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli vatandaşlara promosyon ödemesi niye yanı sıra aynı zamanda 5000 TL tutarında kefilsiz ve faizsiz 3 TL'lik 36 aylık vade seçeneği şeklinde Kredi verilecek nokta vatandaşlarına, kamu bankaları üzerinden 5000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi müracaatı işlemlerini yapmaları açısından anında onay alabilecekler. Emekli vatandaşları verilecek 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyası doğrultusunda 36 aylık vade seçeneği göz önünde bulundurulduğunda aylık ödenecek tutar 953 TL olacaktır.