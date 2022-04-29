Denizbank 29 Nisan Tarihinden İtibaren Banka Hesaplarına 55.000 TL Ödeme Gönderiyor! TC Vatandaşı Olan Alıyor

Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada 55.000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar için düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Denizbank üzerinden bireysel müşteri olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu nakit kampanyalarına katılmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar işlemden hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapabilir veya cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir. Denizbank banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada nakit olarak hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Denizbank üzerinden 55000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Banka 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu tüm kredilerde, ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmaktadır. Başvuru yaptıktan sonra 55000 TL kredi onayı hazırsanız bu kredileri en fazla yirmidört ay vadeli olarak kullanabilirsiniz. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin.

Denizbank, mobil uygulaması kullanan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Denizbank, mobil uygulamasını kredi başvurusu için hızlı bir şekilde giriş yaparak 7 gün 24 saat hesabınıza para ödemesi alabilir ve banka şubesine gitmeden kredi kullanabilirsiniz. Denizbank'ın mobil uygulamasına giriş yapabilmeniz için banka hesabınızın olması ve bu banka hesabımız üzerinden de internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor. Size yakın olan banka şubesine giderek kredinizi buradan da kullanabilir, ihtiyaç kredisi almış olmanız durumunda diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatabilirsiniz.