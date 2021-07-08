Tosuncuk Mehmet Aydın Maltepe Cezaevi Yerine Edirne'ye Gönderildi

Kırmızı bültenle aranan ve binlerce kişiyi dolandırıldıktan sonra milyonlarca lira ile beraber yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Maltepe Cezaevi yerine güvenlik sebebi ile Edirne'ye gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Senelerce süren firarinin ardından Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın tutuklanması ardından Maltepe Cezaevi yerine oradaki Jandarma Tabur Komutanlığı tarafından Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konulduğu bilgisine ulaşıldı. Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Edirne'ye gönderilme sebebi olarak da dava durumlarının gözetilmesi ve güvenlik gerekçesi gösterildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın isimli suçlunun Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’nda olması beklenirken yüksek güvenlik sebebiyle Edirne cezaevinde konulduğu bilgisi öğrenildi. İşte Mehmet Aydın'ın tutuklanması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

“Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın isimli şahıs adliyede yapılan işlemlerin tamamlanması sonrasında polis ekipleri tarafından Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’na götürüldü ve konu hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Maltepe yerine Edirne'ye gönderilen Tosuncuk lakaplı Giresun’lu Mehmet Aydın isimli şahıs hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Brezilya'da teslim olması ardından Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın tutulacağı cezaevinin Maltepe olacağı düşünürken Giresun’lu dolandırıcının buradan jandarma görevlileri ile beraber yola çıkarılarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne konulduğu bilgisine ulaşıldı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Edirne'de bulunan cezaevine götürülmesi noktasında sebep olarak ise güvenlik gösterildi. Güvenlik gerekçesi ile bu şekilde bir kararın alındığı bilgisine ulaşılırken cezaevi seçiminde soruşturmaların ve davanın yürütüldüğü İstanbul iline yakınlık durumunun da gözetildiği ifade edildi.