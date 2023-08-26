Geçtiğimiz yıl yapılan %55 oranındaki zamın enflasyon karşısında yetersiz kalması, emekli vatandaşların geçim sıkıntısını artırdı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle kamu bankaları harekete geçti ve emeklilere müjdeli bir haber verildi.

Emeklilere yönelik yapılan zamların, enflasyon karşısında yetersiz kalması ve geçim sıkıntılarının artması, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu duruma bir çözüm olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu bankaları harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli vatandaşların bütçelerini rahatlatmak amacıyla ek promosyon ödemeleri yapacak. SSK, Bağ-Kur (4C) ve EYT emeklileri başta olmak üzere yaklaşık 16 milyon emekliye yönelik bu adım, emekli vatandaşların yüzünü güldürecek nitelikte.

Kamu bankalarının ağustos ayı için duyurduğu promosyon ücretleri, emekli vatandaşların finansal rahatlamasına büyük destek olacak nitelikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla zamlanan bu promosyonlar, maaş aralığına göre değişkenlik gösterecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli müşterilerine 7.000 TL'ye kadar artı 5.000 TL promosyon fırsatı sunacak. Bu promosyon ödemeleri, belirli başvuru koşullarıyla gerçekleştirilecek.

Emekliler, bu rekor promosyon fırsatlarından yararlanmak için banka şubelerine gitme, mobil uygulamaları kullanma veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapma şansına sahip olacaklar. Bununla birlikte, başvuru yapan emeklilere özel avantajlı kredi fırsatlarının da kamu bankalarında sunulacağı belirtiliyor.