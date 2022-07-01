Son Dakika: Cumhurbaşkanı Duyurdu! Bayram Ödemeleri Başladı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde bayram ödemeleri başladığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından başlatılan bu bayram ödemelerinde devlet destekli olarak hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişiler bu ödemeleri kamu bankaları üzerinden alabilmektedir.

Devlet destekli olarak verilecek bu krediler Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ödenmektedir. Emekli olmanız durumunda emekli maaşlarınızı bankalar üzerinden alıyor olmanız, sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda ise son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması istenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank kredi başvurusu yapacak olan kişilere hazırlamış oldukları İhtiyaç Kredisi Başvuru Formu ile birlikte internet siteleri üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanya sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ağacın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedir. En yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde yapabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere en yakın banka şubelerine giderek kredi imkanından faydalanabiliyor. Banka hesabınız varsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğunuz kredi kampanyasında başvurunuzu gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır.