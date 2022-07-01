Garanti Bankası Bugünden Sonra 3.000 TL Üzerindeki İhtiyaç Kredisi Ödemelerinde Gelir Belgesi İstemeyecek.

Garanti Bankası üzerinden yeni başlatılan kampanyada daha önce gelir belgeli olarak verilen kredilerde 3000 TL ile 50000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri için gelir belgesiz işlem yapılacağı açıklandı. Cep telefonu üzerinden internet bankacılığından internet sitesinden banka ATM'sinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alıp alamadığınız hemen öğrenebileceksiniz.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusuyla birlikte 3000 TL ile 50000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri için gelir belgesiz olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu şartları ve nasıl başvuru yapılır?

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere, 3000 TL ile 50000 TL arasında kredi imkanı sağlanmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması, sigortalı olarak çalışıyorsa, son işyerlerinde 90 gündür sigorta primleri yatıyor olması, emekli ise emekli maaşını Garanti Bankası şubesine taşıması gerekiyor.

Belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar, en yakın Garanti Bankası şubelerine sadece kimlikleriyle birlikte gidip, Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak, ne kadar kredi almak istediklerini, müşteri temsilcisine söylemeleri durumunda işlemleri başlatılacaktır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar, Garanti Bankası gişeleri üzerinden bu parayı hemen çekebilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hızlı ve anında kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek ya da internet sitesi üzerinden başvuru yaparak da işlem yapabiliyor.