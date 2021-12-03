Son Dakika: Cumhurbaşkanı Asgari Ücret Ne Kadar Olacak Açıklıyor, 2022 Asgari Ücret Net Rakam Sonunda Belli Oldu

Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Verdi. Son zamanlarda özellikle merak edilen konulardan birisi asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle çalışan kişiler 5500 TL olarak güncellenmesini istiyor. Artan fiyat pahalılığı ile ne kadar olacağı hakkında merak edilenler araştırılıyor. 2021 Ocak ayında (Geçen sene) Ülkemizde asgari ücretle geçimini sağlayan 13 milyona yakın vatandaşımız vardı. Ülkemizin büyük kısmı asgari ücretle çalışıyor. 2022'de asgari ücretin ne kadar olacağını herkes takip ediyor.

TÜİK raporlarına göre belirlenecek enflasyon oranlarına göre olacak zam içinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Geçen akşam TRT ekranlarına çıkan Cumhurbaşkanı, emekliye ve asgari ücretliye daha önce hiç yapılmayan büyüklükte zam olacağını söyledi. Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşda ne kadar zam alacağını hergün araştırmakta...

Son zamanlarda artan ve düzensiz olarak enflasyona da etki eden döviz kuru, yükselişine devam ediyor. Döviz yükseldikçe ithal ettiğimiz tüm ürünlerde pahalı oluyor. Bu sebeple son verilen asgari ücret zammı sonrasında bu paranın yetmediği ortada. Yapılan araştırmalara göre iş verenlerin yaptığı oylamalarda asgari ücretin 3600 ve 4000 TL civarında olması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ile alakalı komisyon talebinde bulunmuştu. Asgari ücret çalışmalarıyla ilgilenen kurumlar, %25’lik artış olacağına dair açıklamalar yapsa da tahmin edilen aralık ayı enflasyonuna göre bu artış %35 seviyelerine kadar çıkabilir.

Enflasyon konusunda çalışma yapan diğer kurumlar her ne kadar net asgari ücretin 5 bin TL olması gerektiğini söylese de Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre net 2825 TL olan asgari ücretin, en fazla %30’luk bir artış yaşayacağı tahmin ediliyor.

Emekli olan vatandaşlarda enflasyon oranlarına göre zam alacak. Emekli olan kişilerde, yüksek zam bekliyor. 2022 yılı Ocak ayı asgari ücret ve emekli zamları belli olunca haber sitemizde öğrenebilirsiniz. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin zamlı maaşları Ocak ayında yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanının, asgari ücretli çalışan vatandaşlara enflasyon altında ezilmeyecekleri bir zaman getireceklerine dair sözleri, zam konusundaki beklentileri oldukça arttırmış durumda.