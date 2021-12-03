3000 TL hesaplara yatmaya başladı, emekli olan çalışan devlet memuru ve esnaf olan vatandaşlar hesabını kontrol etsin

3000 TL için acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara TEB Bankası yapmış olduğu kampanyayı uzattı. Emekli olan çalışan devlet memuru olan ve esnaf olan vatandaşlar için yapılan 3000 TL acil nakit kampanyası TEB Bankası üzerinden hızlı bir şekilde veriliyor. TEB Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru ile birlikte 3 bin TL'ye kadar acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 3000 TL kullandıracak.

Başvuru yapacak olan kişiler TEB bankasının resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir veya SMS atarak ne kadar onay aldığını görebilir. TEB Bankası kampanya duyurusunda ayrıca kişilerin Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacağı hakkında da bilgiler verdi. TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.

3000 TL ödeme almak isteyen kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kimlik numarasını yazabilir ve bu mesaja 44 66 numarasına gönderebilir. 44 66 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizin kimlik numaranız üzerinden kredi puanı ve kredi sicili sorgulaması yapacak ve daha sonra sizlere ne kadar onay vereceği hakkında bilgiler mesaj ile gönderilecek.

Onay alan vatandaşlar TEB Bankası üzerinden 3 bin TL kredi kullanabilir. Daha önce bu bankadan kredi kullandıysanız ve bu krediyi düzenli olarak ödeyen olsanız TEB Bankası sizlere yüksek limitli 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. TEB Bankası üzerinden özellikle mobil uygulamayı kullanan kişiler banka şubelerine gitmeden imza atmadan hemen hesabına para yatırabiliyor. TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz banka şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere hemen sonuç verilecektir.