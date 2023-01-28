Son dakika... Cumhurbaşkanı 6 aydır beklenen haberi verdi, Emekliye müjdeli haber

Emekli olan vatandaşların 6 aydır beklemiş olduğu ek ödemeleriyle ilgili duyuru paylaşıldı. Devlet destekli olarak Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlara uygun faizlerle nakit ödemeleri verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, uygun faizlerle kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi işlemlerinizde hızlı birşekilde yapabilecek ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden bu müjdeli haberiyle birlikte ek kredi kullanabileceksiniz.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaş hesabınız üzerinden ödeme almak istiyorsanız sizlerde Ziraat Bankası, VakıfBank Halkbank üzerinden emekli maaşı, hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte yapacağınız başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet üzerinden hemen işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar da 50000 TL kredi ödemesi verilmektedir.

36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerin gerçekleştirileceği ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, sizlerde başvurunuzu hızlı birşekilde yapabileceksiniz. 3 banka üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların 50000 TL kredi alabilmeleri için banka müşterisi olması yeterli olacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin ihtiyaç kredisi alabilecekleri emekli kampanyaları devam edecek.