Ayçiçek yağı fiyatında raflar da fiyatlar da sil baştan yenilendi! 1-5 kiloluk etiketlerde 30-40 TL birden...
Ayçiçek yağı fiyatları hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. Marketlerin sunduğu fiyat listesini merak edenler arama motoruna yöneldi.
1-5 kiloluk etiketlerde 30-40 TL birden... Ayçiçek yağı fiyatında raflar da fiyatlar da sil baştan yenilendi! Bazı markalarda 30-40 TL'ye varan düşüş görüldü. Bu noktada fiyatları meraklıları için tek tek derliyoruz. Ayçiçek yağı fiyatında raflar da fiyatlar da sil baştan yenilendi! 1-5 kiloluk etiketlerde 30-40 TL birden düşüş yaşandığı fark edildi. Sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı fiyatları son dönemde düştü. Bizlerde kapsamlı bir araştırma yaparak ayçiçek yağı fiyatlarını size aktarıyoruz.
OCAK 2023 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Tmo Teneke Ayçiçek Yağı 5 lt
135,00 TL27,00 TL/lt
Vera 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
144,00 TL28,80 TL/lt
Migros 5 lt Köşeli Pet Ayçiçek Yağı
149,50 TL
Migros 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı
149,50 TL29,90 TL/lt
Carrefour 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
149,50 TL29,90 TL/lt
Emek 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı
154,90 TL30,98 TL/lt
Emek 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
158,90 TL
Komili Afiyetlik Pet 5 lt Ayçiçek Yağı
159,50 TL31,90 TL/lt
Ödenay 5 lt Ayçiçek Yağı
169,39 TL33,88 TL/lt
Yudum 5 lt Pet Ayçiçek Yağ
174,90 TL34,98 TL/lt
Aytaç Teneke 5 lt Ayçiçek Yağı
184,90 TL36,98 TL/lt
Biryağ 5 lt Teneke Rafine Ayçiçek Yağı
184,90 TL
Ona 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı
184,90 TL36,98 TL/lt
Biryağ 5 lt Ayçiçek Yağı Teneke
184,90 TL36,98 TL/lt
Bizim 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
184,90 TL36,98 TL/lt
Besler 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı
185,90 TL37,18 TL/lt
Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
186,99 TL37,40 TL/lt
Çotanak 5 lt Ayçiçek Yağı Pet
187,14 TL37,43 TL/lt
Olin 5 lt Ayçiçek Yağı
190,00 TL38,00 TL/lt
Turna 5 lt Darağız Şişe Ayçiçek Yağı
195,00 TL
Sırma 5 lt Ayçiçek Yağı
195,00 TL39,00 TL/lt
Ona Ayçiçek Yağı 5 lt Dar Ağızlı Pet
195,95 TL39,19 TL/lt
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