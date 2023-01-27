1-5 kiloluk etiketlerde 30-40 TL birden... Ayçiçek yağı fiyatında raflar da fiyatlar da sil baştan yenilendi! Bazı markalarda 30-40 TL'ye varan düşüş görüldü. Bu noktada fiyatları meraklıları için tek tek derliyoruz. Ayçiçek yağı fiyatında raflar da fiyatlar da sil baştan yenilendi! 1-5 kiloluk etiketlerde 30-40 TL birden düşüş yaşandığı fark edildi. Sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı fiyatları son dönemde düştü. Bizlerde kapsamlı bir araştırma yaparak ayçiçek yağı fiyatlarını size aktarıyoruz.

OCAK 2023 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Tmo Teneke Ayçiçek Yağı 5 lt

135,00 TL27,00 TL/lt

Vera 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

144,00 TL28,80 TL/lt

Migros 5 lt Köşeli Pet Ayçiçek Yağı

149,50 TL

Migros 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı

149,50 TL29,90 TL/lt

Carrefour 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

149,50 TL29,90 TL/lt

Emek 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı

154,90 TL30,98 TL/lt

Emek 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

158,90 TL

Komili Afiyetlik Pet 5 lt Ayçiçek Yağı

159,50 TL31,90 TL/lt

Ödenay 5 lt Ayçiçek Yağı

169,39 TL33,88 TL/lt

Yudum 5 lt Pet Ayçiçek Yağ

174,90 TL34,98 TL/lt

Aytaç Teneke 5 lt Ayçiçek Yağı

184,90 TL36,98 TL/lt

Biryağ 5 lt Teneke Rafine Ayçiçek Yağı

184,90 TL

Ona 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı

184,90 TL36,98 TL/lt

Biryağ 5 lt Ayçiçek Yağı Teneke

184,90 TL36,98 TL/lt

Bizim 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

184,90 TL36,98 TL/lt

Besler 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı

185,90 TL37,18 TL/lt

Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

186,99 TL37,40 TL/lt

Çotanak 5 lt Ayçiçek Yağı Pet

187,14 TL37,43 TL/lt

Olin 5 lt Ayçiçek Yağı

190,00 TL38,00 TL/lt

Turna 5 lt Darağız Şişe Ayçiçek Yağı

195,00 TL

Sırma 5 lt Ayçiçek Yağı

195,00 TL39,00 TL/lt

Ona Ayçiçek Yağı 5 lt Dar Ağızlı Pet

195,95 TL39,19 TL/lt

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