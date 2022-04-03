SON DAKİKA: Bu Şartları Taşıyan Kadınlar Erkenden Emekli Olabilir!

Bu Şartları Taşıyan Kadınlar Erkenden Emekli Olabilir! İş yaşamında aktif bir şekilde bulunan kadınlar, erkenden emekli olabilmek amacıyla SGK sistemine yönelik çeşitli araştırmalar yapmaya devam ediyor. Engelli çocuğu bulunan kadınlara erkenden emekli olma hakkı veriyor mu? Engeli çocuktan kaynaklı bir şekilde annelerin erken emekli olması mümkün müdür? Bu iki sorunun cevabı ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında sizi bekliyor...

Çocuktan Dolayı Kadınlara Erken Emekli Olma Fırsatı Tanıyor

İş yaşamında aktif bir şekilde bulunan kadınlar arasında erkenden emekli olma avantajları araştırılmaya devam ediliyor. Kadınlara, çocuktan kaynaklı bir şekilde emekli eden avantaj doğum borçlanması şeklinde biliniyor. Fakat bir başka özel durum ise kadınlara bu imkan sağlanabiliyor. Buna göre engelli bir çocuğu bulunan kadınlar olması gerek tarihten önce emekli olabiliyor.

Bunun için hesaplanması gereken bir sistem uygulanmaktadır. Engelli çocuğu olduğu halde iş yaşamında aktif bir şekilde çalışan kadınların prim ödeme gün sayılarının ¼’ü kadar gün ödenmekte olan toplam prim gün sayısının üzerine aynı şekilde eklenebiliyor. Bir örnek üzerinde konunun anlatılmasında fayda olacaktır ki 4000 gün prim gün sayısı bulunan kadın çalışanlar, emeklilik bulunmaları halinde 5.000 prim gün sayısı üzerinden emeklilik hakkını elde edebiliyor.

Engelli çocuğu bulunan annelerin erkenden emekli olabilmeleri açısından öncelikli olarak söylemiş olduğumuz prim gün sayılarının tamamlanması ile beraber sosyal güvenlik kurumuna emeklilik açısından (erken emeklilik) müracaat işlemlerinin yapılması gerekir.