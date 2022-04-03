Ramazan Geldi Hoş Geldi, Ziraat Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Ramazan ayının gelmesi ile beraber kamu Bankası Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı. Ramazan ayı boyunca kazandıracak çeşitli kampanyaların detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Bir mübarek Ramazan ayı daha geldi çattı. Bankaların Ramazan Bayramı için başta olmak üzere Ramazan ayı içerisinde vatandaşların nakit problemlerini gidermek ve iftar ile imsak masraflarını karşılamaları için küçük ya da orta veya büyük çaplı çeşitli nakit avantajı sunarken en cazip teklifler yine Ziraat Bankası’ndan geldi desek yanlış bir şey söylememiş olacağız. Ramazan ayına özel ilk kampanyasını resmi internet sayfası üzerinden ve sosyal medya hesaplarından ilan eden Ziraat Bankası’nın Ramazan ayı alışverişi için sunduğu koşulları ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın Ramazan Ayına Özel Sunduğu Kampanyaya Katılmadan Önce Alışveriş Yapmayın

Ziraatbank bankkart lira hediyeli Ziraat Bankası kampanyasına katılım sallamadan önce harcamayı yapmamız gerekecek. İlk 300 TL ve daha da üzeri harcamalardan önce cep telefonunuzun mesaj bölümüne girdikten sonra “Ramazan yazdıktan sonra 4757 ye” mesaj atmanız mümkündür. Böylelikle kampanya kaydınız alınacak ve buna yönelik bir SMS cep telefonunuza gelecektir.

SMS haricinde bankkart mobil ve bankkart resmi internet adresi üzerinden bu kampanyalara katılım sağlayabilirsiniz. Her bir Bankkart kullanıcısı Ramazan ayına özel bir şekilde hazırlanan bu kampanyadan 150 TL bankkart lira kazanabilecek. Bank kart kullanıcısı yakınlarınıza kampanya ile ilgili bilgi vererek onların da aynı şekilde 150 TL’lik bankkart lira kazanma fırsatını yakalamalarına aracılık edebilirsiniz.