Son dakika: Bu Paralar Hesabınızda Olabilir! Hesaplarınızı Kontrol Edin!

Milyonlarca kişi bu açıklamayı bekliyordu. Sonunda açıklama SGK’dan geldi. Kredi desteğine ihtiyaç duyan kişilere farklı imkânlar sağlanıyor. Yapılacak ödemeler 16 500 TL den başlıyor. Ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruları araştırıyor. Merak edilen konular hakkındaki tüm detayları sizler için araştırdık…

SGK tarafından milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Milyonlarca kişiye karşılıksız olarak ödeme yapılacağı aktarılmış oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlara 16 500 TL ye kadar ödeme aktarılacak. Ödemeler hak kazanmak için son 3 ay içinde veya daha fazla sigortası bulunan kişiler faydalanabilecek.

Bu kapsamda yapılan ödemelerin başında doğum yardımı ön planda bulunuyor. Yeni doğum yapan anneler için doğum parası veriliyor. Doğum parası hakkında araştırmalar yapanlar gerekli bilgileri elde ederek başvuruda bulunuyor. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplama ile ödemeler 112 gün üzerinden gerçekleştiriliyor. Yapılan hesaplamada toplam tutar olarak 16 103 lira hesaplara aktarılıyor. İşte merak edilen konular hakkında detaylı bilgileri…

Doğum Parası Başvuru Süreci

Doğum parası ödeneği diğer adı ile doğum yardımı olarak bilinen ve doğum yapan annelere ödenen destek ödemeleri hakkında araştırma yaparak meraklarını gideren vatandaşlar başvuru için neler yapılması gerektiğini öğreniyor. Doğum yapan annelerin sigorta durumlarına bakılmaksızın ödeme yapılıyor. Doğum yapan anneye ilk doğumunda 300 lira ödenirken, 2.çocuk için 400, 3. Çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor.

Emzirme Parası Tutarı Ne Kadar?

Her hangi bir işyerinde çalışan ya da eşi sigortalı olarak çalışan kadınlara yapılan ödemeler arasında emzirme parası de yer alıyor. Her yıl belirli oranlarda artış yapılan emzirme paraları için 2022 yılında 316 lira hesaplara aktarılmıştı. 2023 yılı için ödemenin arttırılması konusunda net bir durum ortaya henüz çıkmadı.