Son Dakika: Borçlarını Sıfırlamak İsteyenlere Harika Bir Adım Geldi

Borçlarını Sıfırlamak İsteyenlere Harika Bir Adım Geldi. Borçlarını sıfırlamak isteyenlere harika bir adım geldi. Uzun süredir devam eden pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılardan kaçınmak imkânsızdı. 2021 yılının sonunda başlayan ekonomik kriz, insanların borçlarını ödemekte zorlandığı dönemlerin de başlangıcıdır. Bu süre zarfında para bulmak ve nakit imkânından yararlanmak için ilk tercih ettikleri yer bankalar oldu. Acil ihtiyaçlarınızı banka nakit avans ve kredi kartı kullanarak karşılamak istediler. Bu nedenle şimdi ise bazı bankalar bankanın kredibilitesine ve kişilerin kredi borçlarına göre borç kapatma kredisi veriyor.



Bankalar bu durumu kendi lehlerine çevirerek kredi alan kişilerin tüm banka borçlarını tek bir yerden tahsil edebilmelerini istiyor. Özel bankalar ve kamu bankaları kredi kartı borçlarını ve ihtiyaç kredilerini kapatarak tek yerden ödeme kolaylığı isteyenlere destek oluyor. En çok tercih edilen QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası kampanyaları ile anında onaylanan işlemler oluyor.

Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?

Borçlarını sıfırlamak isteyenlere harika bir adım daha geldi ve bazı bankalar tüm borçları bir araya getiren kredi olanakları sunmaya başladı.

QNB Finansbank, 10.000 TL'ye kadar olan kredi kampanyalarında 2.20 faiz oranı ile işlem gerçekleştiriyor. Sadece nüfus cüzdanınız ve gelir belgeniz ile banka şubelerine başvurabilirsiniz. 10.000 TL kredi alan kişiler ayda 433 TL ödeme yapabilirler.



Ziraat Bankası bir kamu bankası olduğu için 1,79 faiz oranı ile faaliyet gösteriyor. Özellikle kendi bankasından maaş alanlara daha düşük faiz oranlarıyla kredi verecek. Ziraat Bankası şubelerine giderek aylık 402 TL ödeme ile 10.000 TL 36 ay vadeli krediden yararlanabilirsiniz.