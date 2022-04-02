16 Farklı Dilde Ramazan Tebriği

Dünyadaki birçok Müslüman bir aylık oruç ve onunla birlikte gelen şenliklere hazırlanacak. Ay boyunca, Müslümanların gün doğmadan uyanıp oruç öncesi yemek veya sahur yapmak için uyandığını ve gün batımında iftarla orucunu bozulduğunu gözlemlemek.

Oruç, Müslümanların iman beyanı, günlük dualar, hayırlar ve fiziki ve maddi olarak yetenekliyse Hac hac farzını Mekke'ye yerine getirme ile birlikte İslam'ın beş şartından biridir.

Ay, yeni ayın görülmesiyle başlar ve genellikle yeni ayı karşılamak için bir selamlama telaşı takip eder. Çeşitli Müslüman çoğunluklu ülkeler, ana dillerinde selamlaşmayı kişiselleştirmişlerdir.

Dünya genelinde Ramazan Kareem nasıl denilir:

En yaygın deyişler arasında "Ramazan Mübarek" ve "Ramazan Kareem" vardır. Bunlar Arapça "mübarek Ramazan" ve "cömert Ramazan" anlamına gelen sözlerdir.

Müslümanlar, Ramazan'ın 1.400 yıldan daha uzun bir süre önce Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e indirildiği ay olduğuna inanmaktadır.

Ayın her günü oruç saatleri boyunca, Müslümanların daha büyük "taqwa" veya Tanrı bilinci elde etmek için yeme, içme, sigara ve cinsel ilişkilerden uzak durduklarına göz kulak olmak.

Dünyada yaklaşık 1,9 milyar Müslüman var, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i. Endonezya, yaklaşık 230 milyon Müslüman ile dünyanın en kalabalık Müslüman çoğunluklu ülkesidir. Pakistan yaklaşık 212 milyon Müslüman ile ikinci sırada yer alırken, onu Hindistan (200 milyon), Bangladeş (154 milyon) ve Nijerya (100 milyon) izliyor.

Selamlaşmalar sadece konuşulan dille sınırlı değildir. Ayrıca İşaret Dili ve Braille gibi çeşitli dillere de uzanırlar. Bazı ülkelerin kendi işaret dili versiyonları vardır, ancak ağzın kaydırılma orucu temsil eden çoğu arasında yaygındır.

Ramazan ayının sonunda Müslümanlar Bayram'ı kutlarlar. Arapça'da "orucu bozma şenliği" anlamına gelir.

Yeni ay'ın görülmesine bağlı olarak, bu yıl Bayram el-Fitr'in 2 Mayıs'a denk düşmesi muhtemeldir.