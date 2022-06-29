SON DAKİKA: Bitcoin Eriyor! Yatırımcılar Şokta!

Bitcoin Eriyor! Yatırım yönetimi şirketi BlackRock'un baş yatırım sorumlusu Rick Rieder, yatırımcıların mevcut kripto piyasası çöküşüne değil, uzun vadeli görünüme odaklanması gerektiğini söyledi. BlackRock Baş Yatırım Sorumlusu Rick Rieder, Yahoo Finance ile 16 Haziran'da yaptığı bir röportajda, Bitcoin ve kripto pazarlarını çevreleyen nakit akışının büyük düşüş olabileceğini belirtti.

Ancak varlığın finansal gelecekte bir geleceği olduğuna inanmakta ve bunu şu sözlerle ifade etmektedir: "Kripto para birimleri etrafında oluşturulan kaldıracın çoğunun hızla dağıldığını göreceksiniz. Ben hala bitcoin ve kripto para birimlerini dayanıklı varlıklar olarak düşünüyorum. Bu kalıcı bir iş, ancak çevresinde çok fazla nakit var."

Özellikle Bitcoin, yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranları ile karakterizedir. Şu anda varlık, 20.000 doların üzerindeki kazançları sürdürmek için mücadele ediyor. Basın zamanında, Bitcoin son 24 saatte yaklaşık %2,80 düşüşle 20.569$'dan işlem görüyor. Rieder, bir sonraki fiyat hareketinde, Bitcoin'i çevreleyen baskı nedeniyle varlığın muhtemelen onu geçeceğini ve boğa koşusu öncesinde daha fazla fiyat düzeltmesine yol açacağını söyledi;

Gerçeğe uygun değerin ne olduğunu söylemek zordur. Çoğu varlık gibi hissediyorum, onları iki veya üç yıl içinde göreceksiniz. "Bugüne göre daha yüksek olacak. Ancak olumsuz tarafı, aşırıya kaçabilir. "

Kripto Para Birimi Sayıları Artıyor!

Kripto endüstrisindeki büyük çalkantıya rağmen, geliştiriciler piyasaya yeni dijital varlıkları tanıtmayı bırakmış gibi görünmüyor. Öyle ki; kripto para katliamına rağmen toplam kripto para sayısı 20.000'e yakın. 17 Haziran itibariyle piyasaya katılan kripto para sayısı 20.000'e yaklaştı. Net sayı tam olarak 19.911'dir. Finansal analiziyle tanınan Finbold’a göre yalnızca 2022'de yeni kripto para birimlerinin sayısının 3.674 veya yüzde 22 artacağını belirlemek için bir web arşiv aracı kullandı. Kripto piyasası nispeten yeni olmasına ve on yıldan fazla bir süredir var olmasına rağmen, token sayısı ABD'de listelenmiş şirketlerin neredeyse iki katı.

Bu değişim, yeni kripto projelerinin başlatılmasını yöneten net düzenlemelerin olmamasına bağlanabilir. Sonuç olarak, bireyler kendilerini Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi kuruluşların katı düzenleyici incelemelerine tabi tutmadan piyasaya sorunsuz bir şekilde token koyabilirler. Yeni kripto para birimlerinin sayısı, özellikle endüstrinin 2021'de önemli bir büyüme gördükten sonra, 2022'de hızlanıyor.

Bitcoin son zamanların en yüksek seviyesindedir. Ancak, 2022'nin başından bu yana sektör, sermayesinin %55'inden fazlasını kaybederek çöküş içinde. Kripto piyasası büyümesinin itici güçlerinden biri, potansiyel bir ralliden kâr etmeyi amaçlayan yeni projelerle mevcut düşüş momentumunun yakında azalacağına olan inançtır. Ayrıca, bir düşüş sırasında, çoğu yatırımcı farklı kripto para birimlerine daha fazla para yatırma eğilimindedir, bu da yeni madeni paraların piyasaya sürülmesini tetikleyebilecek başka bir nedendir.

Balinalar Uçabilir!

Yeni veriler, kripto balinalarının 20.000 $ 'lık kilit desteğin altına tehlikeli bir şekilde yaklaşmasıyla Bitcoin (BTC) satın aldığını gösteriyor. Balinaların sahip olduğu adreslere fon tutmak için Big Owners Entry'yi kullanan bir kripto para birimi istihbarat platformu olan IntoTheBlock, platform tarafından 16 Haziran'da yayınlanan verilere göre, Şubat ayından bu yana en büyük giriş olan 116.000 bitcoin alımını onayladı. Bu, büyük alımlar yapan yatırımcılar genellikle fiyatlar keskin bir şekilde düştükten sonra büyük alımlar yaptıklarından, bitcoin fiyatlarının dibe yaklaştığının bir işareti olabilir. Platform, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Dün, 116kBTC ile Şubat ayından bu yana en büyük girişi gördük ve bu adresler keskin bir düzeltmeden sonra ölçek satın alma eğiliminde olduğundan fiyatlarda olası bir dip olduğunu gösteriyor.”