PTT destek kampanyası için duyuru yaptı

Kurban Bayramı yaklaşırken, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için PTT, hızlı bir şekilde destek kampanyası yapacağını duyurdu. Ptt üzerinden destek kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olmaları durumunda ihtiyaç kredisi olarak bu bankadan 40.000 TL'ye kadar ödeme alabileceği açıklandı. Ptt üzerinden yapılan destek kredi kampanyasında kredi puanı düşük olan emeklilere, bankaya maaş taşımaları durumunda 80.000 TL'ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda bu bankadan, PTT şubelerine gitmeden de kredi kullanabiliyor. Ptt kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi imkanından faydalanmaları da mümkündür. Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler destek kredi kampanyalarına katılmak için hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmektedirler.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başvuruları kısa bir süre içerisinde yapılmaktadır. Ptt kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, hızlı birşekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da kampanyaya katılabilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile gerçekleştirmek için şu şekilde mesaj atmanız gerekiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, PTT, SMS Kredi, servis numarası olan 30 50 numarasına gönderin.

Gönderilen mesaj sonrasında değerlendirme, Aktif Bank üzerinden yapılacak ve sizlere hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgiler gelecektir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek de PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız veya emekli maaşınızı PTT şubelerinden taşımak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi puanınızın düşük olması durumunda da ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabiliyor.