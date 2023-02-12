Son Dakika Belli Oldu: 20 bin TL Ödeme Verilecek, Sorgulama TC kimlik ile yapılacak...

Son dakika haberine göre Ziraat Bankası ve Garanti Bankası tarafından 20 bin TL ödeme verileceği açıklandı! Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi ödemeleri verilmeye başlandı. TC kimlik ile birlikte, uygun faizlerle kredi alabileceğiniz bu kampanyalarda, nakit kredi alacak kişilere 20 bin TL ödeme 36 ay vadeye kadar ödeme verilmektedir. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası kendi internet sitesinden yaptığı bu duyuru ile birlikte, krediler düşük faizli olarak bireysel müşterilere verilmektedir.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası kredi kampanyası!

Kamu bankası Ziraat Bankası, Özel banka Garanti Bankası yaptıkları açıklama ile birlikte, bu kredileri alabilecekler. Zamanında bankalardan kredi ve kredi kartı kullanıp, düzenli ödemeler yapan herkes, başvuru yapabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası aynı zamanda sadece bireysel müşteriler için değil, 20 bin TL ödeme için emekli olan kişilere de destek olacağını açıkladı. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden alan kişiler, daha önce kredi kullansalar bile bu bankaların yaptıkları kampanyalar ile birlikte istedikleri zaman ödeme alabileceklerdir.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden en kolay kredi başvurusu, banka şubelerine gitmeden bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Banka şubelerinden de başvuru yapabilirsiniz ama kredi onayı alıp almadığınızı öğrenmek için banka resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz ve kredi başvurusu sonrasında onay alma mesajını alarak, bankadan kredi kullanabilirsiniz. 20 bin TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.