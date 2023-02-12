Emekliye bu hafta ödenecek: 10-20-30 bin TL ödemeler için başvuru yapın

10-20-30 bin TL ödeme almak için emekli maaşlarınız üzerinden başvuru yapabileceksiniz. 10-20-30 bin TL kredi ödemesi almak isteyen emekliler için yapılan bu kampanyalarda nakit ödemesi alacak kişilere hemen sonuç verilmektedir. 10-20-30 bin TL kredi için başvuru yapacak olan emeklilere aşağıdaki bankalar, emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda kredi ödemesi vermektedir. Kredi başvurusu yapacağınız banka, maaş aldığınız banka ise sizlere düşük faizli ödeme verilmektedir.

10-20-30 bin TL emekli ödemesi verecek bankalar...

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

Vakıfbank

Halkbank

PTT

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Emekli Ödemesi Başvurusu

10-20-30 bin TL ödeme almak için kamu bankaları üzerinden işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. 10-20-30 bin TL ödeme için başvuru yapacak olan kişiler, kamu bankaları üzerinden kendi maaş hesapları üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 30 bin TL'ye kadar kredi almak isteyenlere gelir belgesiz olarak ödeme verilmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra mobil uygulamadan kredi alabilirsiniz.

Garanti ve PTT'den de Emekliye ödeme!

Garanti Bankası ve PTT üzerinden de emekli maaş hesaplarınıza ödemeler olacaktır. Kredi notu uygun olan emekliler, bankalardan mobil uygulamadan kredi alabileceklerdir.

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise SMS atarak onay alıp almadıklarını görebilir. SMS ile PTT emekli kredisi başvurusu için PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde başvuru yapacak ve PTT ile birlikte kredi alabileceğiniz Aktifbank üzerinden işlem yapabilirsiniz.