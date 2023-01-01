Son dakika beklenen oldu! SGK ve PTT tarafından herkese 2-3-4-5 ve 6 Ocak'ta 25.000 TL nakit verilecek!

SGK ve PTT tarafından herkese 2-3-4-5 ve 6 Ocak'ta 25.000 TL nakit verilecek! Son dakika beklenen oldu! SGK ve valilikleri tarafından yardım destekleri vatandaşlara verilmektedir. 65 yaşını dolduran ve ihtiyaç sahibi olan aileler için verilen bu yardım ödeneğinden yararlanmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir.

Gelir Güvencesi Olmayan Aileler

Çocukları ilkokulda ve lise dengi okullarda okuyan aileler için eğitimlerine katkı sağlamak açısından yardım ödeneği verilmektedir. Birden fazla sorun ile beraber karşı karşıya kalınmasında devlet sosyal destek alanında birçok kategori grubuna ayrılıp belirli bir nakit yardımında bulunurlar. Eğitim alanında verilen destek ile beraber sorunların ekonomik açıdan da hayatında etkilenmemesi de belirlenmektedir.

Ev Onarım Desteği

PTT ve valilik tarafından ayrıca İkamet edilen evin hasarlı olması durumunda tadilat ve onarım yapılabilmesi için zorluk yaşayan aileler içinde belirli bir destek sağlanmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen 25 bin TL’lik destek yardımı da sunulmaktadır. T.C. kimlik numarası ile beraber dilekçe eşliğinde başvurular da yerine getirilmelidir.

Bu yardımı almak isteyenlere dilekçe ile ilgili kuruma vererek bu destekten yararlanabilir. SGK ve PTT tarafından verilen yardım desteği almak için yapmanız gereken şartları taşıyan birçok kişi bu ödenekten yararlanma hakkında sahip olur.

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