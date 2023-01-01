Yeni araba alacaklara Ocak 2023 bombası! Sıfır araçta 5 yıl satmamak şartıyla ÖTV'siz otomobil müjdesi!

Sıfır araçta 5 yıl satmamak şartıyla ÖTV'siz otomobil müjdesi! Yeni araba alacaklara Ocak 2023 bombası! İster genç bireylerin isterse de yeni araba almak isteyen bireylerin son zamanlarda araştırma konularından birisi de sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı sorusudur. Aslında bakıldığında son zamanlarda sık sık gündeme gelen bu konu bir iddia olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sıfır Araca ÖTV İndirimi

Sıfır araca ÖTV indirimi aracı 5 yıl boyunca satmamak şartı ile verileceği konuşulmaktadır. Aslında bakıldığında ÖTV’siz araç almak birçok bireyi heyecanlandıran bir konu olarak görülmektedir. Fakat araştırmalar sonucu elde edilen bildiler ışığında ise bu durumu kanıtlayacak herhangi bir açıklama söz konusu değildir.

Herkesin bildiği gibi söz konusu konu hakkında bir tahmin yürütmek maalesef ki zor, Bakan Nebati’nin ÖTV indirimi hakkında yaptığı olumsuz konuşma ile birlikte, sıfır araçlara ÖTV indiriminin olmayacağını düşündürmektedir.

Söz konusu iddiaların ise doğrulanması için yeterli bir açıklamanın olmadığı karşımıza çıksa da çoğu birey bu iddiaların gerçek olması ümidi ile yaşamaktadır.

Aslında bakıldığında ÖTV’siz araçlar oldukça avantajlı bir durum olarak görülmektedir. İleride yapılacak olan açıklamalara göre belki de sıfır araçlara yapılan ÖTV indirimi gerçek olabilir. Herkesin gözleri yapılacak olan açıklamalarda.

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