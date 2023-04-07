Son dakika: Beklenen oldu! Milyonlarca EYT'liye yeni fark hesabı geldi! Kim kaç para alacak? 16-25-27 günlük maaş farkı

Son dakika: Kim kaç para alacak? 16-25-27 günlük maaş farkı... Beklenen oldu! Milyonlarca EYT'liye yeni fark hesabı geldi! EYT düzenlemesinin ardından prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanların sayısı 1.6 milyonu aşarken, bu kişilere aylık bağlanması için çalışmalar sürüyor. Emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlananlar ilk kazançlarını alıyor. Bu kapsamda fark ödemeleri yapılıyor. Peki fark ödemesi nasıl hesaplanacak? Alınacak ödeme nasıl görülecek? İşlemleri tamamlanmayanlar ne zaman alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

* Fark ödemesi ne anlama geliyor?

Emekli aylıkları ayın 1’inde bağlanıyor. Emekli aylığı ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinde ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur emeklilerinde ayın 25’i ile 28’i arasında yapılıyor. Ayın 1’i ile maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi söz konusu yapılıyor.

* Fark ödemesi nasıl öğrenilecek? Nasıl alınacak?

Ödeme e-Devlet’ten ‘Emekli Günlük Ödeme Sorgulama’ bölümünden kontrol edilebilecek. Bu sorgulamanın ardından ödemesi görülenler, emeklilik başvurusu sırasında maaş almak için seçtiği bankaya giderek kimlik numarasıyla aylık farkını alacak.

* Ne kadar fark veriliyor? Nasıl hesaplama yapılıyor?

Örneğin; emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17’si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor. Maaş ödeme günü ayın 28’i olan da 27 günlük fark alıyor. Hesaplama yapılırken ek ödeme dahil aylık kazanç 30’a bölünüyor. Çıkan tutar gün sayısıyla çarpılıyor.

* Taban aylıktan ödeme alana ne kadar fark verilecek?

En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Emekli aylığı bu tutarın altında olanların ödemesi 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Bu ödemeyi alacak emekliye eğer 16 günlük fark alacaksa 4 bin lira, 27 günlük fark alacaksa 6 bin 750 lira fark yatırılacak.

* Aylık bağlama işlemleri tamamlanamayanlar ne zaman maaş farkını alacak?

Emekli aylığı başvurusu yapanların öncelikle prim ve yıl şartını tamamlayıp tamamlamadığı tespit ediliyor. Şartları sağlayanlara yaşlılık tahsis numarası veriliyor. Emekli aylığı hesaplandıktan sonra da aylık bağlama işlemi sona eriyor. Bu işlemleri tamamlanmış olanlara aylık farkı yatırılıyor. Henüz tamamlanmamış olanlar da işlem bittiğinde ödemesini alacak. Bir hak kaybı söz konusu olmayacak.

* Önümüzdeki hafta hangi ödemeler yatırılacak?

Emeklilere aylıkları peşin ödeniyor. Emekli aylığı bağlanma işlemleri tamamlanmış kişilere peşin emekli aylığı ödemesi ve Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Bu ödemeler ayın 17’si ile 28’i arasında yapılacaktı. Ancak bayram nedeniyle erkene çekildi. Örneğin tahsis numarasının son rakamına göre emekli aylığı ayın 17’si olanlar erken ödeme nedeniyle 14 Nisan’da emekli aylığını alacak. Bu kişiye 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait aylık yatırılacak.

MAAŞA VE TARİHE FÖRE FARK HESABI

7.500 TL MAAŞI OLAN

Ek ödeme dahil maaş tutarı: 7.500 TL

Maaş tarihi: Ayın 17’si

16 günlük maaş farkı: 7.500 / 30 x 16 = 4.000 TL

7.500 TL MAAŞI OLAN

Ek ödeme dahil maaş tutarı: 7.500 TL

Maaş tarihi: Ayın 28’i

27 günlük maaş farkı: 7.500 / 30 x 27= 6.750 TL

10.000 TL MAAŞI OLAN

Et ödeme dahil maaş tutarı: 10.000 TL

Maaş tarihi: Ayın 26’sı

25 günlük maaş farkı: 10.000 / 30 x 25= 8.333 TL

15.000 TL MAAŞI OLAN

Ek ödeme dahil maaş tutarı: 15.000 TL

Maaş tarihi: Ayın 28’i

27 günlük maaş farkı: 15.000 / 30 x 27 = 13.500 TL

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