23:00'de Açıklandı! Emekliler Pazartesi Hesaplarına Ödeme Alacak

Emekli olan vatandaşlar, Pazartesi itibariyle kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından yapmış oldukları başvurular sonrasında 50000 TL ve 100000 TL arasında hem ihtiyaç kredisi hemde borç kapatma kredisi kullanabilecekler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda başvuruları gerçekleştirilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan ve daha önce bu banka üzerinden nakit kredi kullanan kişilere 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli kredi ödemesi yapılmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını bu banka üzerinden gerçekleştirmek isteyen kişiler internet üzerinden işlem yapabilmektedir.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı adam, vatandaşlarda, Ziraat Bankasında olduğu gibi kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden alabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve onay alabileceğiniz, bu kampanyalarda, emekli maaş hesaplarınız üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasına girebilir veya cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru gerçekleştirebilirler. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu yapmadan önce internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını, mobil uygulama üzerinden yaparlarsa, düşük faizli kredi alabilirler. Sms ile başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi puanı yüksek olması durumunda cep telefonunun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda onay alabilir.