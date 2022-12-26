SON DAKİKA: Başvuru yaparak 33.000 TL ödeme verilecek, Banka kartı ve Kredi kartı olanlar yaşadı!

Nakit ihtiyacı olan kişilere 33000 TL'ye kadar ödeme verecek olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirecekleri bir kampanya hazırladı. 33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemelerine uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde alabilmektedir. 33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 36 ay vadeli kredi ödemesini Yapı Kredi Bankası üzerinden hemen alabilirsin.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ BAŞVURU

Yapı Kredi Bankası, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 üzerinde olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabiliyor. Sms ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak boşluk bırakıp aylık gelir yazarak boşluk bırakıp doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası, cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu almaktadır.

Sms ile kredi başvurusu aldıktan sonra onay alacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, tutar olarak hesaplarınıza Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yatırılacaktır. Banka müşterisi olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedir.