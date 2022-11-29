Son Dakika: Başvuru Şartı Olmadan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 200.000 TL Ev Yardımı Ödemesi Başlattı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar sürekli olarak güncelleniyor ve 2022 yılı bitmeden de vatandaşların ihtiyaçları olmaları durumunda, ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarfediyorlar. Bu sebeple yeni başlatılan ve ev alacak olan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 200 bin TL ödeme vereceğini açıkladı.

İhtiyaç sahiplerine verilen ödemeler haricinde artık ev almak isteyenler içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet vermeye başladı. Evraksız olarak, TC Kimlik Kartı ile başvurusunu yapacağınız bu ödeme için sizlerde işlem yapabilecek ve onay almanız durumunda, alacağınız ev için 200 bin TL ödeme alacaksınız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen tüm yardım paralarında, özellikle yardım parası alacak kişiler, aylık ve senelik olarak bu yardımlardan faydalanmaktadırlar. Son zamanlarda özellikle yardım parası alan kişiler, barınma yardımı, kira yardımı ve ev almak için yardım başvuruları da yapmaktadırlar.

Ev alacak kişiler için başlatılan bu yardımlarda 200 bin TL ödeme olacak!

Evleri oturulmayacak kadar kötü olan ve deprem geçiren bir ilde ikamet eden kişilerin, depremden etkilenme durumunda başka bir ev almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da desteklenen bu ödemelere başvuru yapabileceksiniz. 200 bin TL'ye kadar ödeme verilecek ve 18 yaş üzeri herkes alabileceklerdir. Kişilerin ihtiyacına göre yapılacak olan yardımlar için ev onarımı 75 bin TL, prefabrik ev yapımı 150 bin TL, betonarme ev yapımı 200 bin TL olarak belirlendi.